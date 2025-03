Tvzap.it - Ragazza va a fare una passeggiata, poi la tragedia in mare: “Si cerca un altro corpo”

Leggi su Tvzap.it

Dramma in riva al. Secondo una prima ricostruzione, unasi sarebbe recata sul lungo, forse peruna, poi il tragico evento. Un passante ha lanciato l’allarme intorno alle 12 di oggi, mercoledì 19 marzo 2025. La Capitaneria di porto e i vigili del fuoco hanno recuperato ilsenza vita di una donna. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Dramma in Italia, bimba sfugge al papà e viene investita: le sue condizioniLeggi anche: Autobus in fiamme, paura per decine di passeggeri: a bordo anche studentiCagliari, trovato il cadavere di una donna inUn passante ha chiamato i soccorsi intorno alle 12 di oggi. Subito sono arrivati sul posto la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco, che hanno recuperato ildi una giovane donna, che si trovava vicino agli scogli di Cala Fighera, dietro la Sella Del Diavolo, a Cagliari.