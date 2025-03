Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti tra bar e pasticcerie: patteggia

dinei bar e nelletra Civitanova e Montecosaro, 37enneun anno e sei mesi. Davanti al giudice del tribunale di Macerata è finito Pietro Strippoli, originario di Andria e residente a Montecosaro, sotto accusa per una serie dicommessi tra il 19 e il 28 febbraio scorso. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Rosanna Buccini, il 37enne, il 19 febbraio, dopo aver danneggiato con un’asta metallica la porta situata in fondo alla galleria del locale, si sarebbe intrufolato nel bar Bookbar Karta, a Montecosaro Scalo, lungo la provinciale, in via Bologna, e avrebbe rubato dalla cassa la somma di 200 euro, nonché varie bottiglie di alcolici, e in particolare Varnelli. Il giorno successivo, introno alle 2.30 di notte, dopo aver infranto la vetrata della porta di ingresso avrebbe rubato della merce, tra cui del vino, nella rosticceria Leo e Mary, lo stesso a Montecosaro.