.com - Radiohead, tour in arrivo nel 2025? Indizi e speculazioni sul ritorno della band

Leggi su .com

Dall’asta benefica con biglietti misteriosi alla registrazioneRHEUK25 LLP, ecco tutto quello che sappiamo sul possibile comeback indeinel.Indiceinnel? Gliche fanno sognare i fanProve di un: date bloccate in EuropaRHEUK25: una nuova società per ildeinel?Silenzio dalla, ma glisono troppi per essere ignoratiinnel? Gliche fanno sognare i fanIpotrebbero tornare sul palco nel, segnando la fine di un’assenza di oltre sei anni dai concerti dal vivo.Le voci si sono fatte insistenti dopo che una scuola di Los Angeles ha messo all’asta quattro biglietti per un concerto a scelta dei, permettendo al vincitore di scegliere città e data tra quelle disponibili.