Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Lucca è pronto per fare il salto di qualità, il Napoli non ha giocatori alternativi a Lukaku

Leggi su Terzotemponapoli.com

Corrado, Marino, Flocco, De Maggio, Ignoffo, Alvino, Perinetti e Krol hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss:“perildi, se Spalletti l’ha convocato è perchè cresciuto molto. Ha fisicità, ma è anche elastico come fosse uno da 180 cm e non come uno di 2 metri. Non è ingombrante, è agile, va in progressione. Tra l’altro De Laurentiis fu il primo a chiamarmi e si informò su di lui quandoera da noi al Pisa”.Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi nel corso di: “Ilprivo di Neres è diverso da quello delle sette vittorie consecutive, come se fossero due squadre diverse, questo dato statistico è lampante.