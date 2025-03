Bergamonews.it - Raddoppio ferroviario, a maggio i lavori per l’abbattimento del ponte in via dei Caniana

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Nella mattina mercoledì 19 marzo si è tenuto un incontro di aggiornamento tra Rfi e il Comune di Bergamo per fare il punto sui cantieri in corso relativi al collegamentoBergamo-Orio al Serio e aldella lineaSan Pietro-Bergamo.Per quanto riguarda il treno per Orio, Rfi ha comunicato che nel mese di aprile avranno inizio idi demolizione delle scale di accesso alla passerella di via Rovelli, rimossa nel gennaio 2025. L’intervento consentirà l’avanzamento delle opere sul sedimee la realizzazione della nuova passerella pedonale in sostituzione di quella abbattuta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.it (@bergamonews) Sul fronte del, che prevededeldi via San Bernardino, sono attualmente in corso valutazioni con gli operatori dei sottoservizi per la risoluzione delle interferenze.