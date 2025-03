Ilrestodelcarlino.it - "Raccogliamo dei fondi per aiutare Boniburini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la gara di solidarietà a favore di Fabio. Al termine del consiglio comunale di lunedì sera il vicesindaco Bruno Aleotti ha aggiornato sugli ultimi sviluppi della situazione dello sfortunato turista 68enne, ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata di Manila dopo essere stato trovato esanime per strada. I costi del ricovero del montecchiese sono elevatissimi, anche se la Farnesina è riuscita ad ottenerne una significativa riduzione. Il problema è che il montecchiese, a causa delle sue condizioni, non può essere rimpatriato su un normale aereo di linea; occorre un aereo attrezzato, ma il prezzo è proibitivo. Per questo è in atto una mobilitazione per poterlo. Solidarietà per Fabio arriva anche dal consigliere della lista civica Viviamo Montecchio, Luigi Rocca, che si mette a disposizione per collaborare e trovare una soluzione.