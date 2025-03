Justcalcio.com - Quiz! Puoi rispondere al 100% nel nostro grande quiz di calciatori tedeschi?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:La Germania ha assaggiato l’ultima volta il successo internazionale nel 2014 ai Mondiali in Brasile.Molti giocatori leggendari si sono rivelati in quella famosa striscia tutta bianca, ma quanti potresti nominare solo da una domanda solitaria? Bene, stiamo per scoprirlo, come Quattrofourtwo Prova la tua potenza nelultimo.È solo un breve test da curiosità e se hai cinque minuti di riserva, scorrere un po ‘più in basso e indulgere in tutto ciò che muore Mannschaft. Ja!Abbiamo bisogno solo Dieci risposte corrette Da te in questo, con le loro molteplici opzioni tra cui scegliere.C’è Nessun limite di tempo Su questo, quindi prenditi tutto il tempo nel mondo.Non dimenticare di twittare i tuoi punteggi @Fourfourtwo e condividi con i tuoi compagni.