Liberoquotidiano.it - "Queste sono le due parole più belle del mondo": Festa del Papà, Meloni sotterra la sinistra così | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgia, in occasione delladel, affida ai sociali il suo "augurio speciale" a "tutti queiche passano la notte insonni, cullando i propri neonati. A quelli che ogni mattina vestono i bambini con cura e li accompagnano all'asilo o a scuola. A quelli che si fanno in quattro per sostenere i propri figli e la propria famiglia. A quelli che li proteggono da lassù. A chi vive la dolcezza di una vita di coppia e a chi, con il suo amore, riesce a dare tutto anche da solo. A quelli che, ormai con i figli adulti, non smettono mai di preoccuparsi per loro. Grazie a ognuno di voi". "Perché - conclude la presidente del Consiglio -e Mammae rimarranno sempre lepiùdel". E indella premier è inevitabile leggere un riferimento a quella folle ideologia che trova spazio ain cui si vogliono negare le" e "mamma" per sostituirle con "genitore 1" e "genitore 2".