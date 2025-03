Liberoquotidiano.it - "Quello che è legale non sempre è giusto": Ilaria Salis senza vergogna, a cosa istiga in studio da Floris

Occupare case? Perché no., ospite a DiMartedì nella puntata del 18 marzo su La7, lo dice chiaro e tondo. "Ci sono delle leggi" ma "che ènon corrispondeche è", esordisce l'ex detenuta in Ungheria. La stessa finita, nei mesi scorsi, al centro di una complicata vicenda, proprio legata a una casa occupata a Milano. L'Aler, infatti, ha reclamato nei suoi confronti un credito di 90mila euro come "indennità" per la presunta occupazione di un'abitazione in via Giosuè Borsi. Ecco allora che per l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra occupare abusivamente non può essere considerato reato. "Io penso - prosegue il suo ragionamento nellodi Giovanni- che se una persona che ha bisogno di una casa, che non gli viene garantita dallo Stato, che dovrebbe essere il tutore dei diritti di tutti, anche delle persone povere e non solo dei cittadini agiati, se questa persona occupa una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia, che hanno centinaia e migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato reato".