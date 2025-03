Ilgiorno.it - Quattro infermieri per assistenza anziani

Leggi su Ilgiorno.it

Grande azienda del settore strutture distica residenziale percon sede a Monza ricerca 4per assisterenon autosufficiente e disabili fisici. Si richiede diploma di infermiere professionale o laurea in scienzestiche, esperienza anche minima, disponibilità a lavorare su 3 turni anche festivi e notturni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time di 38 ore per 6 giorni alla settimana su 3 turni. Inviare candidature con cv allegato a [email protected] , rif. 4MAR252. La stessa struttura cerca 10 operatori socio sanitari pere gestione degli ospiti delle diverse Unità operative presenti a Monza. Si offre contratto a tempo determinato full time di 38 ore per 6 giorni alla settimana su 3 turni. Inviare candidature con cv allegato a ido.