Iodonna.it - Quante attenzioni dedicate ogni giorno alle labbra? Basta poco per non avere pellicine & co. Dal balsamo all'olio serale

protagoniste: la beauty routine è ormai ricca di molti step specifici. Balsami, oli, maschere, scrub. «I cosmetici mirati sonoati preziosi per preservare l’elasticità e l’idratazione della mucosa labiale. Usati correttamente rendono la bocca più bella e piena, contrastano la secchezza e aiutano a liberarsi dellesaperli usare correttamente», spiega Rosanna Dambra, skinc coach Image Skincare Milano. Lily Rose Depp nei laboratori Chanel: ecco come nasce un rossetto X Leggi anche › Rossetti, le novità PE 2025: colori intensi, bagliori e formule “plump” › Rossetti stylo: i più pratici e precisi da provare, la beauty routine in più step«Perlisce e morbideno tre step: un buon esfoliante specifico, da ripetere periodicamente, un trattamento protettivo da usare di, e un cosmetico restitutivo da applicare la sera», spiega Rosanna Dambra.