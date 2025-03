Oasport.it - Quando iniziano i Mondiali di pattinaggio artistico 2025? Programma, orari, tv, streaming

diandranno in scena sul ghiaccio di Boston (Massachusetts, USA) dal 26 al 29 marzo. Si assegneranno come sempre quattro titoli: femminile, maschile, coppie di, danza. Ad aprire le danze saranno gli short program delle donne e delle coppie, a cui verranno assegnate anche le prime medaglie di questa rassegna iridata che rappresenta l’evento principale della stagione per questa disciplina.Verranno inoltre assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, trascinata da Charléne Guignard e Marco Fabbri, a caccia del terzo metallo iridato della carriera dopo l’argento del 2023 ed il bronzo del 2024. Tra le coppie riflettori puntati su Sara Conti e Niccolò Macii, che proveranno a salire nuovamente sul podio dopo il terzo posto conquistato due anni fa.