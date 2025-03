Ilrestodelcarlino.it - Quando il neroverde si abbinava con l’azzurro

Nel Sassuolo che oggi riprenderà gli allenamenti al Mapei Football Center non ci saranno i quattro ragazzi, due dei quali impegnati con le nazionali maggiori, rispettivamente Moldovan con la Romania e Muharemovic con la Bosnia, e altrettanti con le giovanili azzurre, Lipani con l’Under 20 e Volpato con l’Under 21: non c’è nessuno, abbastanza prevedibilmente, convocato dalla Nazionale di Spalletti, e più in generale in campo nella selezione maggiore azzurra manca un giocatore del Sassuolo dal 17 novembre 2023,Domenico Berardi giocò dal 1’ la sfida delle qualificazioni europee contro la Macedonia del Nord, vinta 5-2 dall’Italia. Lasciò il terreno di gioco al 21’ della ripresa e, da allora, nessunha più vestitopiù sognato. Nulla di particolarmente strano: la Nazionale ha vissuto, successivamente, la pausa invernale, e nel momento del rientro Berardi si era già gravemente infortunato; se si considera che poi è arrivata pure la retrocessione, in casa Sassuolo, ecco che il quadro si completa.