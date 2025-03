Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho iniziato a frequentare un uomo con il doppio dei miei anni e ricco avevo pianificato di spremerlo fino allo sfinimento”: lei 31 anni e lui 64 sfidano i pregiudizi

Carrie, 31, e Randy, 64, nell’occhio del ciclone. La loro storia inizia su Tinder cinquefa, con un’intenzione chiara: “”. Lui, divorziato dopo 25di matrimonio e padre di quattro figli, cerca leggerezza. Lei vuole sicurezza economica. Ma qualcosa cambia. Sei mesi dopo, sono innamorati. La differenza d’età attira critiche feroci. Online piovono insulti, in pubblico vengono scambiati per padre e figlia. “La gente dice che lo uso per i soldi, ma dopo cinqueè chiaro che non è così”, ribatte Carrie.Le accuse di opportunismo non scalfiscono il loro legame. Carrie ammette il passato interesse economico, ma sottolinea: “Se voglio qualcosa, chiedo. E spesso spendo anche per lui”. Gli haters non mancano. “Mi dicono che morirà presto”, ride lei. “E io rispondo: ‘Certo che sì, è mio padre'”.