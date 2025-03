Quando è chi sta prendendo parte e come funziona?

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 23:02:00 Giorni caldissimi in redazione!La Coppa del Mondo FIFA Club di recente ristrutturazione è prevista per gli Stati Uniti quest’estate dal 15 giugno al 13 luglio.Ci sono state importanti modifiche al torneo, che in precedenza si è tenuto ogni anno con solo sette squadre ma ora presenterà 32 squadre e si svolgerà ogni quattro anni.Il torneo presenterà club di tutte e sei le confederazioni di calcio: Asia (AFC), Africa (CAF), Nord e Centrale (CONCACAF), Sud America (Conmebol), Oceania (OFC) e Europa (UEFA).I club europei sono stati assegnati 12 punti, il più alto tra le confederazioni. La qualifica è stata determinata dalle esibizioni di club in Champions League nelle ultime quattro stagioni, il che significa che vincitori del passatoChelsea, Manchester City e Real Madrid hanno ottenuto i loro posti.