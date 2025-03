Amica.it - Quali sono le migliori app per mangiare sano?

Leggi su Amica.it

Oltre alle applicazioni per allenarsi, esistono anche delle app che aiutano ameglio e ad essere più green. In che modo? Ad esempio ti aiutano a comprare cibi sani, a programmare la tua dieta e a farti stare meglio con ricette su misura.Ad esempio, Yuka è un’app in grado di decifrare tramite una foto i componenti nutrizionali di un determinato prodotto alimentare. Basta inquadrare con la videocamera del cellulare il codice a barre presente sulla confezione per ricevere subito un back sullatà del cibo. Invece MyDietpoint trasforma il concetto di dieta eliminando lo stress del conteggio calorico e rendendo l’alimentazione un’esperienza più libera e consapevole. Nel video di Amica.it, si scoprono altre tre app perfette per chi desidera.GUARDA LE FOTOLe 6 miglior app per vendere gli abiti che non metti più Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAleapp per? Amica.