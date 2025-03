Quali sono le città italiane più soleggiate? La Puglia domina la classifica ma sul podio c’è una città siciliana con 2737 ore di sole mensili

Ilfattoquotidiano.it - Quali sono le città italiane più soleggiate? La Puglia domina la classifica, ma sul podio c’è una città siciliana con 273,7 ore di sole mensili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

De gustibus., ma ilè sempre un toccasana, soprattutto dopo lunghe settimane di pioggia che sembrano non finire mai. “Holidu”, motore di ricerca per case vacanze, ha recentemente esaminato lepiù, basandosi sui dati di “World Weather Online”. L’indagine ha rivelato le notevoli differenze nella quantità diche ogniriceve ogni mese, con risultati sorprendenti.A guidare ladellepiùc’è Catania, che con una media di 273,74 ore dial mese si posiziona al primo posto. La, famosa per la sua vicinanza all’Etna, offre anche un centro storico ricco di storia e cultura, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Al secondo posto troviamo Siracusa, che con le sue 273,1 ore disi conferma una dellepiù ricche di storia, grazie a monumenti come il tempio di Apollo e l’isola di Ortigia.