Liberoquotidiano.it - "Qual è la fregatura? Forse se suoni il clacson...": Tesla, Luca e Paolo ridicolizzano Piccolotti e Fratoianni

"Si viene a sapere che in casac'è una, li attaccano e loro si difendono dicendo 'Siamo rimasti fregati'. Ma in che senso?":a DiMartedì, in collegamento con Giovanni Floris su La7, hanno messo al centro della loro satira il cosiddetto-gate. Il leader di Sinistra Italiana Nicolae sua moglie Elisabetta, come rivelato dal Foglio, hanno un'auto elettrica prodotta dall'azienda di Elon Musk. E quando la notizia è venuta fuori, si sono difesi dicendo di averla comprata "prima che Musk diventasse nazista". Parole assurde che hanno fatto gola ai due comici. "è la? - hanno continuato-. C'era un mattone al posto del motore? L'hanno presa prima che Musk diventasse nazista. Guardate che la macchina è la stessa di prima.