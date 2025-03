Sololaroma.it - Qual è il vero Dovbyk? Nicolini: “Pochi come lui in Europa, la dinamica familiare pesa”

Giudizi contrastanti, da inizio stagione ed in particolare adesso, si susseguono nella capitale con riguardo ad Artem, un giocatore che divide a metà la tifoseria.è ilvolto dell’ucraino? Quello visto a Bilbao o quello di un giocatore che ha comunque portato 18 punti alla Roma coi suoi gol? A difenderlo questa volta è Carlo, preparatore ed ora dirigente dello Shakhtar Donetsk: “È un gran calciatore, lo ha fatto vedere in Ucraina, in Spagna, ed ora in Italia ha comunque segnato 15 gol. Credo che le critiche dell’ambiente giallorosso siano dovute a due dinamiche”.Ei sono dunque? “In primis perché forseè stato pagato troppo e quel prezzosulle aspettative di tutti. Secondariamente la Roma ha avuto avuto delle vicissitudini tecniche, con diversi allenatori cambiati e una squadra che ha iniziato a funzionare solo nella seconda parte della stagione.