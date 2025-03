Thesocialpost.it - Putin già rompe i patti: bombe russe sulle centrali ucraine

Leggi su Thesocialpost.it

Alle 21:18, a Sloviansk, un’esplosione scuote una sottostazione elettrica: i canali locali riferiscono di una “bomba planante” che avrebbe violato il cessate il fuoco energetico appena annunciato. Il presidente russoaveva infatti dichiarato la sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma questo episodio getta subito ombre sul rispetto degli accordi.Mentre Trump definisce “ottimo e produttivo” il colloquio telefonico avuto con, il cielo sopra l’Ucraina continua a essere attraversato dal ronzio minaccioso dei droni e dal fragore della contraerea. Gli allarmi aerei risuonano poco dopo la diffusione delle prime notizie: ondate di droni Shahed, lanciati da più direzioni, colpiscono diverse città tra cui Sumy, Kiev, Dnipro e Kharkiv.Zelensky, in visita ufficiale in Finlandia, attende a lungo una chiamata da Washington che non arriva.