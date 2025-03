Quotidiano.net - Putin e Trump si incontreranno in Arabia Saudita per discutere la pace in Ucraina

L'incontro tra il presidente russo Vladimire il presidente Usa Donaldsarà in. Lo rende noto il Cremlino, come riporta la Tass. Il portavoce Dmitry Peskov ha riferito a Interfax che l'incontro non è stato affrontato nella telefonata di ieri tra i due leader. Il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz aveva confermato che nei prossimi giorni ci sarebbero stati nuovi colloqui con Mosca inper lain. "Ho concordato con la mia controparte russa Yuri Ushakov che i nostri team sia Riad nei prossimi giorni per concentrarsi sull'implementazione e l'ampliamento del cessate il fuoco parziale".