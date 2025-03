Pugilato | Imane Khelif progetta la difesa del titolo olimpico a Los Angeles 2028

Leggi su Sportface.it

La campionessa olimpica dinon si lascia intimidire dalle affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e si prepara a difendere il suoa Losnel. La 25enne pugile algerina, che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi lo scorso anno tra le polemiche, ha dichiarato chiaramente la sua intenzione di ripetere l’impresa, dopo che Trump ha erroneamente affermato che fosse passata da uomo a donna. In un’intervista con ITV News che andrà in onda questa sera,ha risposto con fermezza: “Il presidente degli Stati Uniti ha preso una decisione riguardo le politiche transgender in America, ma io non sono transgender. Questo non mi riguarda e non mi intimorisce. Questa è la mia risposta“.240809of Algeria poses with her gold medal at the medal ceremony for women’s 66 kg gold medal final boxing during day 14 of the Paris 2024 Olympic Games on August 9, 2024 in Paris.