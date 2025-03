Gamberorosso.it - ProWein barcolla ma non molla. Il ritorno al passato della fiera tedesca non dispiace ai produttori italiani

Leggi su Gamberorosso.it

tiene senza strafare. Il bilancio finale è di 42mila professionisti da 128 paesi per circa 4.200 espositori da 65 nazioni. Un’edizione sicuramente non brillante per la manifestazione, che ha visto un sensibile calo di espositori (si parla di un -30%) e di pubblico, anche se Marius Berlemann, chief operating officer di Messe Düsseldorf commenta entusiasta: «In tempi di vendite difficili,dimostra di essere ladi riferimento del settore. Il profilo internazionale e la competenza di lunga data ne sono una prova impressionante».Alla prova dei fatti, passeggiando tra le varie sezioni già la domenica mattina, il giorno dell’apertura, saltavano agli occhi nei vari padiglioni (quest’anno quattro in meno) corridoi più larghi e tanti spazi comuni dove nelle precedenti edizioni si assiepavano stand su stand degli espositori.