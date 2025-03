Perugiatoday.it - Provoca un incidente da ubriaco, il mezzo confiscato diventa l'auto di servizio della Polizia locale

Leggi su Perugiatoday.it

Una opportunità a "costo zero per la comunità" di Corciano. Il sindaco Lorenzo Pierotti, con un post sui social, ha annunciato che"una Jeep Renegade, unprecedentementedall'agenzia del demanio a seguito di uncausato da guida in stato di ebrezza avvenuto a Corciano.