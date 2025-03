Quotidiano.net - Prove di pace in Ucraina

Trenta giorni senza bombardamenti a "infrastrutture e centrali energetiche" in parallelo a "negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero", per arrivare, non appena possibile, a "un cessate il fuoco completo" e "a unapermanente". Colloqui a stretto giro (forse in Arabia). In più lo scambio (già oggi) di 350 prigionieri, metà di Mosca metà di Kiev, e il rimpatrio di 23 militari ucraini gravemente feriti. Vladimir Putin vince ai punti il round telefonico con Donald Trump. Perché aderisce in modo puramente formale al progetto di stop alle ostilità della Casa Bianca, ma in realtà svicola dalla tregua incondizionata accettata a Gedda dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È lo stesso tycoon in versione minimalista a proporre la soluzione asimmetrica più gradita alla Russia: lo stop ai raid su infrastrutture e centrali.