Prova a rubare la sabbia | multa di 3mila euro

Badile in mano e un grande vaso riempito dipresa sulla spiaggia. Un ‘raccolto’ costato molto caro al proprietario dell’Apecar fermato dalla Capitaneria di porto. Quel materiale, infatti, caricato sul cassone posteriore dell’Ape, varrà a chi l’ha raccolto sul litorale una sanzione amministrativa superiore a, per l’esattezza 3.098, il doppio del minimo previsto. Gli uomini della Capitaneria di porto di Riccione e Cattolica hanno notato il veicolo nella mattinata di ieri durante l’attività di controllo del territorio. In quel momento il personale della Capitaneria si trovava sul litorale riccionese. È qui che ha notato il veicolo con l’uomo, un misanese, che aveva caricato un grande vaso nero, di quelli utilizzati per piante di una certa grandezza come palme, un buon quantitativo di