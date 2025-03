Biccy.it - Proposta di matrimonio e ritorni, anticipazioni di Uomini e Donne

Registrazione piena di sorprese quella di ieri, perché nello studio dic’è stato il ritorno di alcuni volti noti del programma e anche unadi. Due protagonisti del Trono Over presto diventeranno genitori e l’ex cavaliere ha anche chiesto alla sua compagna di sposarlo.di.Stando allepubblicate da Lollo Magazine, Cristiano Lo Zupone ha stupito la sua Asmaa Fares con unadi: “Nella registrazione spazio alle dame e ai cavalieri del parterre over: per quanto riguarda Margherita Aiello, la dama sta uscendo con Pierpaolo ma non si sa se la conoscenza avrà un proseguo oppure no: lui si lamenta al centro studio dicendo che lei lo opprime troppo. C’è stata una nuova sfilata per le, ospiti in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: tra i due procede tutto a gonfie vele.