Ilveggente.it - Pronostico Grecia-Scozia: continua il momento positivo

è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.La mancata qualificazione all’Europeo, per la, è stata una delusione. Ma la squadra ellenica ha avuto una grandissima reazione in Nations League vincendo cinque partite su sei e con la soddisfazione di prendersi anche la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra.il(Lapresse) – Ilveggente.itE contro la, il, dovrebbe durare eccome. La squadra padrona di casa non vuole in nessun modo mollare la presa in questo: arrivati a questo punto, con la necessità di mettersi alle spalle ilnegativo, l’obiettivo numero uno rimane quello di andare nella A di Nations League e questo ci pare un compito abbastanza semplice.