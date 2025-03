Ilveggente.it - Pronostico Armenia-Georgia: succederà per la quarta volta

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per l’andata degli spareggi di Nations League e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni,.Il nuovo format della Nations League, per dare maggiore vivacità ad una manifestazione che altrimenti avrebbe poco senso, prevede che alla fine dei vari gironi ci siano degli spareggi, in gare giocate tra andata e ritorno, sia per quanto riguarda le promozioni alle varie leghe sia per quanto riguarda le retrocessioni. E un posto, in questo caso, se lo giocano l’e laper la(Lapresse) – Ilveggente.itI padroni di casa erano nella Lega C, mentre gli ospiti in quella B e hanno chiuso al terzo posto. Ci sono quattro incroci, nella storia, di queste due squadre, che ci danno delle indicazioni su come potrebbe finire.