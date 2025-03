Sport.quotidiano.net - Promozione, le prime della classe arrancano. La Jesina non ne approfitta e resta a un punto dalla testa

Poteva festeggiare il 98° compleanno con una vittoria e con il primo solitario in classifica. Invece lasabato non va oltre il pareggio, peraltro colto in rimonta, sul campo dell’Appignanese, ultima in classifica, e ora i leoncelli si trovano come una settimana fa. Secondi, a uncapolista Fermignanese, che domenica copia il risultato, il pareggio (ma senza reti), anche se in un campo un po’ più ostico come quello di Pergola. A salvare lasabato è stato Lapi nel secondo tempo, con un pallonetto, in una partita dove i biancorossi hanno avuto varie chance in precedenza di pareggiare rischiando però di subire anche il secondo gol. Seconda sconfitta di fila invece per il Marina che subisce un ko per 2-0 sul campo del Gabicce Gradara. Il Marina cercherà di riscattarsi in Coppa Italia visto che oggi giocherà in casa, al Mauro Simoncelli (ore 15), il ritornosemifinale contro il S.