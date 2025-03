.com - Promozione / Coppa Marche, il Marina in finale regionale

Leggi su .com

Eliminata in semiil S.Orso: 0-0 a Fano, 1-0 oggi pomeriggio al ‘Simoncelli’ con rete realizzata nella ripresa da DaidoneVALLESINA, 19 marzo 2025 – Ilsupera 1-0 nella gara di ritorno di semi(andata 0-0) il S.Orso grazie ad una rete di Daidone, su assist di catalani A., al 30? della ripresa.L’altra finalista uscirà dalla sfida tra il Trodica e l’Azzurra Colli. Nella gara d’andata il Trodica si è imposto 4-0.– Cominelli, Santarelli, Buruni, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Catalani T., Catalani A., Pierandrei, Daidone, Massaccesi. All. Profili – A disp. Sollitto, Droghini, Cucinella, Mezzanotte, Romanelli, Sabbatini, Rosi, Ubertini, OgiesobaS.ORSO – Amadori, Montinaro, Rovinelli, Giunti, Fontana, Mattioli, Bastianoni, Moschella, Lepore, Palazzi, Tonucci. All. Cicerchia – A disp.