Prof arrestata per abusi, altri alunni confermano le accuse

Tempo di lettura: 2 minutiCome successo ieri per quattro loro compagni di classe, anche glitre studenti della scuola media Salvati di Castellammare di Stabia che avrebbero fatto parte del gruppo di ragazzi della “saletta” – dove sarebbero avvenutisessuali e sarebbero stati costretti a vedere filmati a sfondo pornografico – hanno confermato davanti al gip Luisa Crasta i racconti che hanno portato lo scorso 13 gennaio unaessoressa di sostegno di 37 anni in carcere per violenza sessuale e induzione a compiere atti sessuali.Tra i piccoli allievi ascoltati nell’ambito dell’incidente probatorio per i presunti fatti avvenuti nell’istituto del rione Scanzano, c’è anche colui il quale ha raccontato di essere stato costretto a subiredallaessoressa all’interno dei locali dove sarebbero avvenuti gli incontri.