Produzione di contenitori in vetro in calo del 34% nel 2024 | impatto della crisi geopolitica

Il settore deiin(bottiglie, vasi, flaconeria, articoli per uso domestico) ha chiuso ilcon undel 3,4% (totalecavo) rispetto all'anno precedente. In particolare, ladi bottiglie (3,6 milioni di tonnellate) è calata del 5%, mentre c'è stato un exploit nelladi vasi alimentari con un +24,5%. Lo rivela uno studio dell'Università di Trento commissionato da Asso. Il perduraree il clima di incertezza hanno fatto registrare nelundei consumi in tutta Europa, Italia compresa, e di conseguenza anchedeiin. Per quanto riguarda il commercio estero (gennaio - novembre) il trend negativo si riscontra nell'export ed import di bottiglie, rispettivamente -7,8% e -9,7%.