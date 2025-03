Pordenonetoday.it - Privatizzazione dell'ospedale di Spilimbergo, Riccardi: "Nessun piano segreto da nascondere"

Leggi su Pordenonetoday.it

L'assessore regionale alla salute, Riccardo, ha risposto in Consiglio regionale a due interrogazioni'opposizione in merito alle possibili privatizzazioni dei servizi sanitari negli ospedali di Latisana e di. "Siamo in presenza di alcune ipotesi di proposte di.