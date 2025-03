Liberoquotidiano.it - Primo maggio senza precedenti, Maurizio Landini parla da solo: ecco cosa accadrà

il frutto delle ambizioni da leader politico di: per la prima volta nella storia dei sindacati italiani, Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza ildivise, in tre città differenti. La propaganda, soprattutto da parte del sindacato rosso, sottolinea come il tema sia comune (e ci mancherebbe pure), quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la scelta di sfilare separati è la conferma di una distanza che appare incolmabile, almeno con i protagonisti attuali in campo e le opposizioni mai così frastagliate., segretario generale della Cgil, l'uomo che "sussurra a Conte e Schlein", sarà a Roma. Pierpaolo Bombardieri, capo della Uil, salirà sul palco a Prato. La neo-numero uno della Cisl Daniela Fumarola, da poco al posto di Luigi Sbarra, presenzierà invece a Casteldaccia, in provincia di Palermo.