361magazine.com - PRIMO FILM ANIMATO “FAMIGLIA IMBARAZZI – La Maledizione dello Zoccolo”

Leggi su 361magazine.com

Il ritorno nelle saleDopo il grande successo nei teatri italiani con tutto sold out e con un seguito di oltre 5 milioni di Follower sui social, Giuseppe Ninno “Mandrake” sbarca al cinema.Un’ anteprima unica per la proiezione deldi animazione sullaideata e portata in scena in carne ed ossa sui social da Giuseppe Ninno, in arte Mandrake.L’annuncio, nel perfetto stile del comico brindisino, è avvenuto su tutte le piattaforme social, facebook, instagam, tik tok, youtube, sulle quali milioni di utenti giorno dopo giorno apprezzano i divertenti video prodotti dal performer. Un successo sempre più crescente e ild’animazione promette di essere un successo grazie alla sua combinazione di umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono, in fondo, la vita di tutti i giorni.