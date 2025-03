Lortica.it - Primavera in anticipo: gelate notturne scongiurate grazie all’irrigazione

Leggi su Lortica.it

Alla vigilia della, i frutteti della Valdichiana si trasformano in scenari incantatiall’”effetto igloo”, una tecnica fondamentale per difendere le colture dalle improvvise. Il drastico abbassamento delle temperature sotto lo zero ha reso necessario l’intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che ha attivato tempestivamente il servizio di irrigazione anti-brina nel Distretto Irriguo 21.alla micro-irrigazione, le aziende agricole hanno potuto proteggere fiori e gemme con una sottile coltre di ghiaccio che stabilizza la temperatura interna, riducendo i danni alle colture. “L’acqua non è solo una risorsa contro la siccità, ma anche una difesa strategica contro il gelo”, spiega il Direttore Generale Francesco Lisi. “La nebulizzazione crea una barriera protettiva che preserva la produzione agricola in un periodo critico dell’anno.