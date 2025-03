Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo: freddo e gelate, poi arriva il maltempo nel weekend in Emilia Romagna

Bologna, 19 marzo 2025 – Abbassamento delle temperature enotturne: l’inverno tardivo rischia di compromettere i raccolti di frutta in. Tant’è che nella serata di ieri molti agricoltori hanno acceso i fuochi contro il gelo attorno ai campi. Ma non è finita qui. Perché se per ora le giornate sono limpide e soleggiate, nonostante il, ci sarà un brusco peggioramento delle condizionia partire dalche si prevede all’insegna dell’instabilità e della pioggia. Infatti ci penseranno alcune correnti umide di provenienza atlantica a far scomparire il sole e a portare il. L’esperto: “estese nella notte” "Come da attese la notte scorsa si sono avutepiuttosto estese, in particolare nelle aree extra-urbane e ad eccezione della fascia costiera – spiega l’espertorologo e presidente Ampro Pierluigi Randi -.