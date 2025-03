Quifinanza.it - Prestazione Universale anziani Inps 2025, importo e requisiti: cosa cambia

Leggi su Quifinanza.it

Dal 1° gennaioè formalmente attiva la nuovapernon autosufficienti, una misura introdotta dalla Legge n. 33/2023. Secondo il Messaggion. 949 del 18 marzo, si tratta di un contributo che può arrivare fino a 850 euro al mese, riservato a chi si trova in condizioni di non autosufficienza gravissima.L’obiettivo è superare il sistema attuale dell’indennità di accompagnamento, offrendo un supporto economico più mirato e integrato. La misura non è però automatica: bisognerà fare domanda, e restano da chiarire le modalità di adesione, le tempistiche e soprattutto se ci saranno arretrati a partire da gennaio, visto che il sistema di opzione non è ancora operativo.Come funziona la?Laè destinata aglinon autosufficienti che decidono di aderire al nuovo modello di assistenza, rinunciando alla tradizionale indennità di accompagnamento.