Presentato a Palazzo Mosti il premio 5 Stelle d’oro dell’Associazione italiana cuochi

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento ha ospitato stamane la conferenza stampa deldella cucina, a cura. “Un’ iniziativa di prestigio – ha spiegato il vicesindaco Francesco De Pierro – in un settore che è un vanto per l’Italia nel mondo ed è uno degli elementi trainanti dell’economia del Mezzogiorno: l’arte culinaria e l’enogastronomia. L’anno prossimo sarà la nostra città a ospitare il campionato di cucina calda, quest’anno l’evento va in scena in un centro della provincia, ad Amorosi. Sono manifestazioni importanti non solo per l’impatto benefico che hanno sul territorio, ma anche per l’elemento pedagogico e formativo rivolto ai giovani che vanno supportati nell’intraprendere carriere, sempre più prestigiose e gratificanti, come quelle che afferiscono all’arte della cucina”.