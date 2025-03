Ilfattoquotidiano.it - “Prendo dei gran cazzotti per rimettere a posto la laringe. Questa è la vita della rockstar”: Jovanotti con l’osteopata dopo ogni concerto

“Cerco sempre di risparmiare energie perché è uno show impegnativo, molto impegnativo. Arrivo fino alla fine che sono da buttare, (ride, ndr). Il giornomi devono rimontare. Però, insomma, c ‘è una squadra che mi segue per bene”. Cosìci aveva raccontato lo scorso 11 marzo all’Unipol Forum di Milano cosa accadeva prima durante eil suo live. Accorgimenti necessari speciel’incidente in bici a Santo Domingo, nell’estate 2023.Nella clip che l’artista ha condiviso sul suo profilo ufficiale si vede lo staff al lavoro sul suo corpo: “Non potete capire il dolore. Con la frattura alla clavicola mi si è spostata un po’ la, quindi Valentina, osteopatavoce,volta mi deve dare deiper rimetterla a, poi durante ilsi risposta eme la deve riallineare.