Premio Valcavi a Paolo Bressan, il musicista dei due mondi

Iledizione 2025 è stato assegnato al “varesino d’America”. La consegna è avvenuta al Salone Estense, da parte di Paola Bassaniai genitori di, che non è potuto intervenire di persona ma si è collegato in video dagli Stati Uniti. "Interprete della musa Euterpe, dallo straordinario percorso di studio": così recita la pergamena che omaggia ilvaresino, che dopo aver completato gli studi al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ha lavorato in diverse città d’Europa prima di prendere il volo per gli Usa. Attualmente dirige il Teatro dell’Opera di Dallas, uno dei più importanti in America. Il riconoscimento è stato assegnato dall’associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859 nell’ambito della ricorrenza della Giornata dell’Unità d’Italia e della bandiera, alla presenza delle massime autorità provinciali.