Vanityfair.it - Premio Giovani Imprese, aperte le candidature

Il- Believing in the Future, nato nel 2015 su iniziativa di Altagamma, celebra il talento, la visione e il coraggio delle nuove generazioni imprenditoriali italiane. C'è tempo fino al 15 giugno 2025 per candidarsi