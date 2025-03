News.robadadonne.it - “Preferirei che la mamma morisse”: Alba Parietti e le parole sulla malattia mentale della madre

Leggi su News.robadadonne.it

È stato un monologo toccante, quello dinella puntata di martedì 18 maggio de Le Iene; un monologo intimo, delicato, commovente, su un tema che molto spesso è ancora considerato tabù.Quello, nella fattispecie di sua, Grazia Dipietromaria, scomparsa nel 2010 dopo aver convissuto tutta la vita con la schizofrenia.“Molti anni fa dissi a mio padre ‘che la’ – esordisce– Non lo pensavo davvero, ma questo può farvi capire quanto fosse doloroso il rapporto con una donna che poteva essere ladei sogni, una fata, e poi una strega che mi spaventava, che mi feriva, pur senza volerlo.Miaè stata un mistero per me quasi tutta la vita – prosegue la conduttrice – L’ho risolto solo pochi anni fa, quando in un cassettone ho ritrovato centinaia di quaderni scritti in segreto, dai 7 anni alla sua morte.