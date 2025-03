Leccotoday.it - Precipita per 30 metri e perde la vita: tragedia sul Magnodeno

Leggi su Leccotoday.it

Un'altrascuote il mondeo della montagna lecchese. Are la, nel primo pomeriggio di mercoledì, un uomo di 76 anni che si trovava in zona impervia nei pressi del bivacco, lungo il sentiero che dalla cima scende in direzione Erve.L'anziano escursionista, per motivi ancora da.