Ilmattino.it - Pozzuoli, il ministro Giuli all'anfiteatro Flavio: «In ottime condizioni, sono soddisfatto»

Leggi su Ilmattino.it

«Ho trovato buono lo stato di salute del bene che assicuro essere ben controllato. Non c'è un solo instante in cui il nostro patrimonio archeologico non sia controllato con.