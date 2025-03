Lanazione.it - ’Porte magiche’ per i bimbi ricoverati

"È l’amore per i bambini, il desiderio di renderli felici che non ci permette di fermarci mai". Franco Chianelli non nasconde la sua soddisfazione di fronte all’ultima iniziativa del Comitato per la vita: l’abbellimento delle porte delle camere di degenza del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia. Un lavoro, finanziato dal Comitato e nato dalla creatività di Grafox school che ha saputo interpretare benissimo i desideri dei piccoli pazienti della Struttura complessa guidata dal dottor Maurizio Caniglia e i suggerimenti del personale medico ed infermieristico. E così ogni stanza è dedicata ad un personaggio della fantasia, da Peter Pan, ai protagonisti di Inside Out o di Up, da Mary Poppins, alle principesse Rapunzel e Frozen fino al simpatico maghetto Harry Potter, passando per il Libro della Giungla, il Re Leone e un grande classico come Topolino.