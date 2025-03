Latinatoday.it - Porta a porta, nuovo calendario e Tari: “Basta con le favolette”. Incontro pubblico a Latina

Leggi su Latinatoday.it

Continua a rimanere un tema "caldo" quello della raccolta, soprattutto dopo l’entrata in vigore delche prevede una riduzione del numero dei ritiri e che ha fatto infuriare non solo cittadini ma anche gli stessi lavoratori dell’azienda. E proprio per.