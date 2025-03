Lanazione.it - Ponte sul Canale Maestro della Chiana a Valiano. Lavori pronti a partire. Intervento da 1 milione e 103 mila euro

Arezzo, 19 marzo 2025 –sulda 1e 103. La strada, come noto, collega Montepulciano e la Valdisenese con i territori confinanti di Cortona,Valdiaretina e di una parteprovincia di Perugia. La Presidente Agnese Carletti: “Il tema dei ponti è centrale per la sicurezza dei cittadini e del territorio. Grazie al monitoraggioProvincia e con le risorse attualmente disponibili, possiamo realizzare interventi programmati secondo il grado di criticità”. La Provincia di Siena è pronta a consegnare il cantiere per l’avvio deidelsulal km 7+620 (7+500)SP 10/B “Lauretana”, in localitànel Comune di Montepulciano. Unnecessario e non rinviabile, per un importo complessivo di 1e 103, finanziato con risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con l’amministrazione comunale di Montepulciano in conferenza dei servizi.