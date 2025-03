Ilrestodelcarlino.it - "Ponte Pietropoli, disagi evitabili"

"La costruzione del nuovoa Serravalle di Riva del Po sta creando grandissimiai residenti". A riferirlo è la capogruppo consiliare di Uniti per Riva del Po Egle Cenacchi che lancia un appello alla giunta, affinché riconsideri la proposta di noleggiare una passerella ciclopedonale per ridurre ia fronte dei tempi dell’intervento. "Siamo tutti consapevoli che isono necessari per avere unnuovo e sicuro, ma ci sarebbe sicuramente un modo per limitarli soprattutto ad una popolazione sempre più anziana che si sposta a piedi e in bicicletta". Da qui, la proposta che aveva già avanzato di "noleggiare una passerella ciclopedonale come hanno fatto tantissime amministrazioni durante la ricostruzione di ponti esistenti. I fondi non mancano di sicuro. È una questione di fattibilità o di volontà?".